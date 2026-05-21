El Ateneo de Carúpano realizó su jornada de dibujo al aire libre “Los jóvenes toman la plaza”

El Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, tomó la plaza Bermúdez, con niños y adolescentes de, al menos, diez instituciones educativas que mostraron su talento para el dibujo, con una jornada de ejecución artística al aire libre.

Auristela Tenía, comisionada de cultura del ente cultural, explicó que la actividad es un proyecto bandera del ateneo, que se viene realizando desde hace muchos años.

“Los jóvenes toman la plaza”, dijo Tenía, contó con escolares y liceístas, que se instalaron bajo los árboles de la céntrica plaza para dibujar a sus anchas y con creaciones libres.

Participación

Entre las instituciones participantes estaban los liceos José Francisco Bermúdez, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, las escuelas Corazón de Jesús, San José, y se sumó la Universidad Experimental de la Fuerza Armada.

La dinámica incluyó a varios jurados que se encargarían de revisar las obras, tal es el caso del pintor Neulis Bonillo, Marcos Requena y el arquitecto Rafael D´Armas, entre otros.

Tenías explicó que luego de la evaluación, el jurado emitirá un veredicto y los pequeños y jóvenes recibirán premios.

Sucre / Yumelys Díaz