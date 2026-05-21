EE.UU. desplegó el portaaviones USS Nimitz en el Caribe en medio de tensiones con Cuba

El Ejército de los Estados Unidos informó este miércoles el despliegue en el mar Caribe del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque, en un movimiento que coincide con el endurecimiento de la política de presión del Gobierno de Donald Trump hacia Cuba.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció la llegada de la flota con un mensaje en la red social X en el que dio la bienvenida al “Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz”, destacando que la formación está integrada por el USS Nimitz, su ala aérea embarcada, el destructor USS Gridley y el buque logístico USNS Patuxent. La institución describió el despliegue como una muestra de “alistamiento, presencia, alcance y letalidad inigualables”.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana, tras la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro aviadores en 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves civiles.

Fuentes oficiales estadounidenses sostienen que el despliegue naval forma parte de una estrategia de presencia militar en la región, en medio de una campaña más amplia que combina acciones diplomáticas, legales y de presión económica contra el gobierno cubano.

El USS Nimitz ya había participado en operaciones previas en distintas regiones del mundo, incluyendo maniobras en Medio Oriente y ejercicios conjuntos con fuerzas navales de varios países latinoamericanos durante su tránsito hacia el Caribe.

El movimiento del portaaviones recuerda despliegues anteriores de gran escala en la región, como el del USS Gerald Ford, utilizado en operativos de alta sensibilidad estratégica en años recientes, lo que refuerza la percepción de una política de disuasión activa por parte de Washington.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Cuba ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos han ofrecido detalles adicionales sobre la duración del despliegue o sus objetivos específicos en la zona.

Washington / Redacción web