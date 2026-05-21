American Airlines activa su segundo vuelo diario entre Miami y Caracas

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó en su cuenta de X que este jueves, 21 de mayo, la empresa American Airlines activó su segundo vuelo diario entre Miami y Caracas.

El post, firmado por el encargado de negocios John Barrett, señala que "el sector privado está expandiendo rápidamente su capacidad para satisfacer la demanda e impulsar la recuperación económica de Venezuela".

Este tipo de medidas, de acuerdo con la embajada, se dan en el marco del plan de tres fases ejecutado por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, que habla de estabilización, recuperación económica y transición.

Caracas / Redacción web