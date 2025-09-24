Unearte inició en Carúpano proceso de preinscripción para estudiantes de nuevo ingreso

La Universidad Experimental de las Artes (Unearte), extensión Carúpano, en el estado Sucre, inició este lunes el proceso de preinscripción, dirigido tanto a bachilleres de reciente egreso, como a cultores y personas ligadas al mundo de la cultura que se quieran profesionalizar en las carreras que ofrece la casa de estudios.

Norys Izquiel, coordinadora de la institución en el municipio, precisó que el proceso se extenderá a lo largo de esta semana y hasta el 30 de septiembre, desde las 9:00 am hasta las 12 del mediodía, en el pórtico del Ateneo Luis Mariano Rivera.

Carreras

La casa de estudios ofrece las carreras de educación, menciones teatro, música y danza tradicional venezolana; música, mención ejecución instrumental; artes plásticas, mención pintura; historia y artes audiovisuales.

Llamó a los interesados a acercarse para que puedan informarse de forma directa con los encargados de la institución sobre el proceso.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano