Eriksen se desploma de nuevo durante un partido amistoso

El centrocampista de la selección de Dinamarca y del Wolfsburgo alemán, Christian Eriksen, sufrió un desvanecimiento este domingo durante el partido amistoso contra Ucrania, lo que obligó a la suspensión definitiva del encuentro.

Según informó la Unión Danesa de Fútbol (DBU), el futbolista de 34 años se encuentra consciente, en condición estable y bajo observación en un centro hospitalario.

El incidente ocurrió en el minuto 64 del encuentro, que marchaba con un marcador de 2-1 a favor del conjunto danés, cuando Eriksen experimentó un dolor en el pecho, se tendió sobre el césped y perdió el conocimiento brevemente. La rápida intervención de sus compañeros y de los servicios médicos de la selección permitió estabilizar al jugador en el propio terreno de juego.

El médico del combinado danés, Morten Boesen, detalló en el primer parte oficial que el futbolista recuperó la consciencia rápidamente y pudo abandonar el campo por su propio pie.

Boesen confirmó además que, según las primeras revisiones, el desfibrilador automático implantable (marcapasos) que porta el jugador funciona de manera correcta, aunque subrayó que Eriksen deberá someterse a exámenes médicos exhaustivos en las próximas horas para determinar las causas del percance.

Suspensión

Tras la evacuación del centrocampista, el cuerpo arbitral y ambas delegaciones acordaron la suspensión del compromiso. Las muestras de solidaridad hacia el jugador no se hicieron esperar; la selección de fútbol de Ucrania fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse públicamente para enviar un mensaje de apoyo al deportista tras el suceso.

Este episodio ocurre cinco años después del paro cardiorrespiratorio que Eriksen sufrió el 12 de junio de 2021 durante un partido de la Eurocopa frente a Finlandia. En aquella ocasión, el volante sobrevivió gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar en la cancha, un evento que posteriormente motivó la implantación del dispositivo cardíaco que le ha permitido continuar con su carrera profesional en el fútbol europeo.