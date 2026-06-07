domingo
, 07 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Instalaron mesa técnica preparatoria del Congreso Internacional del Cacao de Río Caribe

junio 7, 2026
La importancia de la alianza público-privada quedó clara con relación al evento/ Foto: Cortesía

Autoridades municipales del municipio Arismendi, en el estado Sucre, instalaron la mesa técnica preparatoria del Congreso Internacional del Cacao, que se llevará a cabo en Río Caribe.

El mandatario local, José Guerra, presidió la jornada que contó con la participación de instituciones gubernamentales y representantes del sector empresarial, con el propósito de consolidar alianzas que potencien las capacidades productivas y comerciales de la región.

El alcalde destacó la importancia de este bloque organizativo para trazar una ruta unificada hacia el desarrollo definitivo del cacao como el gran rubro bandera del estado Sucre.

Mientras tanto, Jorman Bervesí, director de la Unidad Territorial del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras (UTMPPAT) en el estado Sucre, presentó de manera formal las líneas maestras del Plan Cacao.

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Por otro lado, las autoridades enfatizaron en que la articulación entre el sector público y la empresa privada busca unificar esfuerzos bajo una agenda de trabajo conjunta, orientada a blindar los procesos de cultivo, procesamiento y exportación, asegurando el crecimiento económico sostenible del sector en la entidad.

Sucre/ Corresponsalía

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