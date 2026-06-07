Directora ejecutiva de Cedice Libertad recibirá el Premio a la Trayectoria Sir Antony Fisher 2026

La directora ejecutiva de Cedice Libertad, Rocío Guijarro, fue seleccionada para recibir el Premio a la Trayectoria Sir Antony Fisher 2026, el máximo reconocimiento otorgado por Atlas Network a personas que han dedicado su vida a la promoción de las ideas de la libertad. La distinción será entregada durante la gala Freedom Dinner que organiza la red internacional de centros de pensamiento.

Atlas Network, organización con sede en Washington, Estados Unidos, informó que el galardón reconoce una vida de servicio a la causa de la libertad y distingue a líderes cuya labor ha influido en el movimiento internacional en defensa de estos principios. En este contexto, se destacó el trabajo de Guijarro al frente de Cedice Libertad, un centro de pensamiento venezolano orientado a la defensa del libre mercado, la libertad económica y el derecho de propiedad.

De acuerdo con la organización, Rocío Guijarro ha liderado Cedice Libertad durante más de tres décadas, período en el que la institución ha mantenido su labor de investigación, formación y difusión de ideas vinculadas a una sociedad libre, incluso en un contexto de dificultades en Venezuela. Su gestión ha estado enfocada en la generación de conocimiento y la promoción de principios económicos y sociales asociados a la libertad individual.

Liderazgo

Atlas Network también resaltó su rol como mentora de economistas, periodistas, reformadores y líderes del movimiento por la libertad en la región iberoamericana. En ese sentido, subrayó que su liderazgo ha contribuido a la continuidad de estas ideas a lo largo del tiempo.

El director ejecutivo de Atlas Network, Brad Lips, señaló que Guijarro permaneció en Venezuela durante periodos de crisis mientras otros actores de la sociedad civil abandonaban el país, y destacó su convicción de que la nación podría retomar el camino de la libertad.

El Premio a la Trayectoria Sir Antony Fisher se entrega anualmente durante el Freedom Dinner y reconoce contribuciones de largo plazo al desarrollo y fortalecimiento del movimiento global por la libertad.

Caracas / El Pitazo