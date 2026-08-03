Una mujer da a luz en una ambulancia camino al hospital de El Tigre (+Fotos)

Un traslado hospitalario se convirtió en la intervención de un parto de emergencia, donde una madre logró, la tarde de este domingo 2 de agosto, dar a luz a una bebé con el apoyo de funcionarios de Protección Civil (PC) de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

La joven Saibelys García, de 25 años de edad, se encontraba en la semana 38 de gestación y fue auxiliada en una residencia del sector Los Sabanales, luego de que PC recibiera el llamado de emergencia.

Plan inicial

El plan inicial era movilizarla al Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, pero el alumbramiento se adelantó y los uniformados debieron actuar de inmediato en plena vía, a bordo de una ambulancia perteneciente al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Roque Dalton.

Se supo que el procedimiento se desarrolló con éxito y tanto la madre como su bebé permanecían en condiciones favorables. Sin embargo, ambas fueron ingresadas en el hospital tigrense para recibir evaluación médica especializada.

El Tigre / Damary Díaz