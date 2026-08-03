Vecinos: "Chorrerón no duerme en paz por los apagones"

Vecinos de la parroquia Chorrerón, ubicada en el municipio Guanta del estado Anzoátegui, se encuentran hartos de las constantes fallas en el servicio eléctrico.

Habitantes consultados afirman que cuando empezó el racionamiento anunciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, a finales de marzo, los cortes eran interdiarios, pero ahora "la luz se va todos los días", especialmente en las noches.

"Chorrerón no duerme en paz por los apagones, casi siempre se va en las noches. Incluso se fue en la madrugada de este lunes y son las 10:30 am y aún no ha llegado la luz. Estamos muy molestos por esta situación, ya no podemos dormir tranquilos", expresó la moradora Jenny Díaz.

Preocupación

Esta situación no sólo ha causado malestar en los residentes de la parroquia, sino también preocupación.

La vecina Juana Rodríguez comentó que al desconocer los horarios de las interrupciones eléctricas están propensos a que se les dañen sus electrodomésticos.

Residentes de la parroquia temen que se les dañen sus electrodomésticos por los numerosos apagones

"El domingo (2 de agosto) hubo varios cortes en el día, se iba la luz y venía, y esos son los más peligrosos, los que dañan todo. Pero lo más cumbre es que después se fue como a las 12:00 o 1:00 de la madrugada y no vino más. Mucha gente tiene miedo de que se les dañe su comida por estar tanto tiempo sin refrigeración. Este racionamiento está más grave cada día, ahora se nos va todos los días y mínimo cinco horas. Queremos una solución a esto, no se puede vivir así", añadió.

Plan de ahorro

Cabe recordar que cuando la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el plan de ahorro energético el pasado 21 marzo por las altas temperaturas en el país, aseguró que éste se extendería por 45 días, no obstante, el lapso venció el 5 de mayo y al día de hoy continúan los apagones e incluso más prolongados.

Aunado a eso, este domingo 2 de agosto, Rodríguez pidió a los venezolanos que apliquen medidas de ahorro de energía y agua en sus hogares, oficinas y sectores productivos, como parte del plan para enfrentar los efectos del fenómeno climático denominado "El Niño".

Esto lo hizo durante una videoconferencia con gobernadores del país, que tenía como objetivo coordinar "acciones inmediatas destinadas a fortalecer el sistema eléctrico nacional".

Revisión técnica

Ayer, informaron las autoridades, también revisaron las dinámicas de cada territorio y la capacidad de respuesta institucional ante fallas eléctricas reportadas por vecinos, con el fin de, entre otras cosas, optimizar la distribución de energía y garantizar el mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

Por lo pronto, en la zona norte del estado Anzoátegui se siguen reportando constantes apagones y cada día aumenta más el malestar en la población.

Guanta / Jesús Bermúdez