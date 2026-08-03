Mal estado de la vía a El Rincón desata protesta de transportistas (+Fotos)

Desde las 6:00 a.m. de este lunes 3 de agosto, transportistas cerraron la vía principal que conduce a El Rincón, zona rural del municipio Sotillo, estado Anzoátegui, como medida de protesta debido al deterioro de la carretera, situación que, según señalaron ciudadanos consultados, supera los cinco años sin una solución.

Un conductor, quien prefirió no identificarse, comentó que desde las residencias El Samán, hacia el Rincón, la carretera sufre un notable deterioro.

No obstante, recalcó que la vialidad de la zona rural se encuentra en una situación más grave aún, lo que les genera malestar a diario.

Dificultad

El cierre de la vía tomó por sorpresa a los usuarios del transporte público que se disponían a iniciar sus labores a primeras horas de la mañana y dificultó su traslado hacia las demás ciudades de la zona norte del estado Anzoátegui.



“Tuve que caminar desde mi casa hasta la parada del hospital para poder ir al trabajo, pagando un taxi por 3 mil bolívares, ya que no había ni autobuses ni carritos por puesto”, relató Miguel Fernández, usuario de la zona.

Fernández explicó que suele desplazarse en vehículo particular, pero en esta ocasión no tuvo otra alternativa.

Añadió que los conductores deben transitar a muy baja velocidad, debido al deterioro de la vía y agruparse en un solo carril, el único en condiciones mínimamente transitables, lo que complica el tránsito y genera colas.

Por su parte, Santo Merecuana, usuario habitual de la ruta, señaló que únicamente estaban prestando servicio de traslado, durante la mañana, aquellos transportistas que salieron antes de las 5:00 a. m., mientras que el resto se mantuvo en el punto de la manifestación.

Cese de la protesta

Asimismo, residentes de El Samán indicaron que el tránsito vehicular se restableció parcialmente tras la llegada de efectivos policiales, aunque se mantuvo "lento" durante gran parte de la mañana de hoy.

Tanto transportistas como usuarios exhortaron a las autoridades a que ejecuten los trabajos de asfaltado en la vía, una medida que consideran indispensable para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito.

Barcelona / Ismelvia Dugarte