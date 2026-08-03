Gremios empresariales de Sucre insisten en ser incluidos en el diálogo y proponen el rescate de la descentralización

Empresarios sucrenses, agrupados en las cámaras de Comercio de Cumaná y Carúpano, la cámaras de Turismo e Inmobiliaria de la entidad y la vocería de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado, entregaron en Caracas, ante la directiva de esta cúpula empresarial y Consecomercio, la propuesta de ampliación de los participantes en los diálogos entre el gobierno y la oposición.

Abelardo Kasabdji, vocero del grupo, que se reunió en la sede del organismo gremial en La Florida, solicitó que se incluya al sector en las discusiones, que deben abordar temas como la reconstrucción del país y la descentralización, como un mecanismo para que los municipios y los estados puedan establecer su propio desarrollo.

La propuesta original, que partió del empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, Alejandro Prosperi, consiste en llamar la atención sobre la participación de amplios sectores del país, en las decisiones que se tomarán para la reinstitucionalización del país.

Tulio Otero, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, se sumó a las voces a favor de la descentralización, al tiempo que informó que como gremio se tomaron en serio el tema de la prevención y actuación en caso de desastres.

Reseñó que adelantan un Plan Estratégico de Riesgo Sísmico con una comuna céntrica del municipio Bermúdez, para orientar a los vecinos sobre cómo actuar en casos de contingencias.

Voces

El encuentro se realizó como parte del Consejo Consultivo Nacional de Fedecámaras, en el cual se abordaron temas como el balance del doble terremoto en Caracas y La Guaira.

Felipe Capozzolo, presidente del organismo empresarial, durante su intervención, indicó en su informe que la deficiencia del servicio eléctrico obstaculiza la economía del país.

Agregó, como punto positivo, que se realizan diligencias ante la Unión Europea, para mejorar la exportación de los rubros que se producen en Venezuela.

Sucre / Yumelys Díaz