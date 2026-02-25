Una Gioconda salvadoreña hecha con tapas de plástico: obra del venezolano Oscar Olivares (+Video)

Inspirado en 'La Gioconda', una de los obras más famosas del mundo del italiano Leonardo da Vinci, el artista venezolano Oscar Olivares elaboró un mural con más de 100.000 tapas plásticas de colores recicladas en una zona populosa de El Salvador como un homenaje a la mujer salvadoreña y latinoamericana.

El mural ecológico se ubica en un edificio multifamiliar de la histórica Colonia Zacamil, en San Salvador. Una zona con más de 50 años, fuertemente golpeada por la ofensiva final (1989) de la sangrienta guerra civil salvadoreña y luego afectada por el accionar de las violentas pandillas.

El mural creado por el artista está ubicado en El Salvador / Video: Instagram (@olivarescfc)

La obra de 13 metros de altura y siete metros de ancho representa "el mural más alto que hemos hecho, por lo tanto es el mural de tapas más alto del mundo", dijo en una conversación con EFE el joven artista caraqueño.

"Valoro que tuve total libertad creativa y en esa libertad creativa pensé la posibilidad de generar una Gioconda salvadoreña. ¿Por qué?, porque la Gioconda es una obra fundamental de renacimiento y siento que acá, en El Salvador y a nivel de Latinoamérica, se está viviendo un renacimiento", manifestó.

Más detalles

Para Olivares el mural representa "un reto superado y también un hito. No solamente por lo popular que pueda ser, sino por el impacto, que he visto, que ha generado en la comunidad", señaló el artista.

Aseguró que lo aprendido con su obra será llevado a su país y al resto de Latinoamérica, como "evidencias de como sí es posible que nuestras comunidades y ciudades sean transformadas teniendo el arte como protagonista".

Al artista venezolano lo contactó hace un año la organización italiana Custom Made Stories Foundation, que desde 2023 realiza un proyecto de murales en los edificios multifamiliares de la Colonia Zacamil y cuya meta es intervenir 50 edificios hasta 2029. Olivares ya es parte de esta meta.

En el proceso para el resultado final, que duró 12 días de trabajo, también participaron vecinos del barrio, recicladores y colectivos ambientales.

Para el venezolano, el lugar "se está convirtiendo en un enorme museo al aire libre que reinvindinca y resignifica todo lo es esta zona y su historia".

Los habitantes del lugar colaboraron con el reciclado de las tapas, su limpieza y luego fueron entregadas al artista, quien las pegó una a una, con paciencia, en una de las paredes del edificio 89, sin darle un retoque de pintura ni quitar, a algunas, las marcas comerciales.

Objetivo

"La idea es mostrar que ese residuo, tal cual como pudo haber llegado a la basura o al Océano, está allí formando esta obra de arte", apuntó.

A la iniciativa también se sumó el colectivo artístico Full Painting, cuyos integrantes han intervenido durante los últimos dos años una veintena de fachadas de edificios de la zona, llenándolas de murales de gran formato.

El artista subrayó que desde el primer día que llegó al barrio le fue muy fácil adaptarse al lugar. "Sentí que llegaba a una nueva casa y literalmente así es, porque dejo una gran parte de mí acá".

"Sentí un gran cariño y que la personas estaban muy agradecidas porque pudieron ser parte. Ver la emoción y la alegría de los ciudadanos al ver en lo que se está convirtiendo su comunidad es muy especial", expresó.

Reflexión

Reflexionó que "cuando hago un mural, puedo conocer al lugar donde voy de una forma distinta de ser turista" y aseguró que "este mural es el reflejo de lo que quería comunicar de El Salvador sin conocerlo.

Olivares estudió en Francia la técnica del puntillismo y, según comentó, gracias a ello entendió "que si era posible hacer arte con puntos de color, las tapas de plástico podían ser interpretadas como pequeños puntos de color que se mezclan en nuestra visión".

En total, el artista ha creado 46 murales con tapas de plástico de los que 30 están en su Venezuela y el resto en 11 "países recorridos, incluyendo El Salvador", añadió.

San Salvador / EFE