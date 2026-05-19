Jubilados de las salinas de Araya denuncian que se encuentran en estado de indefensión social

Los jubilados de las salinas de Araya, en el estado Sucre, sumaron 66 días de huelga pacífica frente a los portones de la empresa.

Los afectados denuncian que desde el mes de agosto de 2025 a mayo de 2026, ya han pasado 10 meses consecutivos y no les atienden, no les dan respuestas, ni les cancelan deudas pendientes.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a estos trabajadores retirados, reiteró que se trata de un caso de justicia social, porque insisten en el maltrato sistemático al que han sido sometidos por las autoridades regionales, desde la gobernación, Corposucre y la actual empresa operadora de las salinas.

“Hoy la situación es tan dramática, que las malas decisiones que toman algunos funcionarios públicos afectan de manera alarmante la vida y la salud de nuestros adultos mayores”, acotó.

Derechos

Núñez señaló que aparte de no cancelarles lo que les corresponde por deudas pendientes, atentan contra sus beneficios sociales, laborales y sus derechos humanos.

“Por otro lado, podemos notar que los funcionarios de mayor jerarquía, que están obligados a dar las respuestas claras y precisas e inmediatas, se han mantenido totalmente mudos y ausentes del reclamo formal de los jubilados”.

Reiteró que se encuentran en un estado de indefensión social nunca visto en administración alguna en el Complejo Salinero de Araya. “Después de haber visto morir a unos 41 compañeros jubilados, sin la debida atención médica, se repite la misma historia de siempre, solo exigimos ante el país y el mundo justicia social para los viejos jubilados de las salinas de Araya”.

Sucre / Corresponsalía