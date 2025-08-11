Un muerto y dos heridos dejan accidentes de moto en Bermúdez y Ribero

Un joven identificado como Elías Alberto López, de 27 años, perdió la vida en la madrugada del domingo 10 de agosto, tras impactar la moto que conducía contra un árbol, cuando transitaba en una moto por la avenida Circunvalación, sector La Viña, de Carúpano en el estado Sucre.

Al parecer, el motorizado perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol, por lo que al llegar al sitio los equipos de emergencia hallaron el cuerpo sin vida.

López se desplazaba en una moto Toro, Jaguar, año 2025. En el sitio se presentaron comisiones de la Policía del estado Sucre, policía municipal y de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre (DIATT) de la Policía Nacional.

Graves

‎En otro siniestro reportado por los equipos de emergencia, resultaron heridos de gravedad Ronald Catalán (28) y Cruz Cabello (39), quienes colisionaron con las motos que conducían a la altura de la avenida José Francisco Bermúdez de Cariaco, en el municipio Ribero.

Las motos involucradas son una Bera modelo socialista, año 2013, mientras que el otro vehículo, fue removido del sitio por transeúntes, por lo que no se pudo identificar.

Ambos hombres fueron trasladados al hospital Diego Carbonell de Cariaco, donde ingresaron con traumatismos cráneo encefálicos severos y escoriaciones múltiples.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano