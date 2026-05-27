Caída de árbol causa daños materiales en vivienda de El Tigre

La noche de este martes, 26 de mayo, un árbol de 20 metros de altura cayó sobre una vivienda, situada en la calle principal de la urbanización Los Cocales de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. El hecho solo dejó daños materiales.

Funcionarios de Protección Civil (PC) recibieron el llamado de emergencia para atender la novedad y confirmaron que se trataba de un ejemplar de la especie Apamate (Tabebuia Rosea), con una circunferencia superior a los cinco metros.

El incidente afectó el cerco eléctrico del inmueble y afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas.

Debilidad por termitas

Tras efectuar la inspección correspondiente, los uniformados de PC observaron que en el árbol se alojaba un grupo de insectos isópteros (también conocidos como termitas), que se alimentan de madera. Indicaron que esto causó debilidad en una de las ramas y posteriormente se produjo el desplome imprevisto.

El Tigre / Damary Díaz