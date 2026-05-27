Tras liberación de ocho militares, ONG y familiares reclaman el incumplimiento de excarcelación de más de 300 presos políticos hecha por el Gobierno

Las Organizaciones No Gubernamentales Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) advirtieron que hasta la fecha se ha incumplido la promesa hecha días atrás por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez acerca de la liberación de 300 nuevas personas que se encuentran en distintos centros de reclusión por su supuesta vinculación a la oposición.

Hasta el lunes en la noche el Foro Penal contabilizaba la excarcelación de 39 personas desde el 18 de mayo. Posteriormente, el pasado viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, elevó la promesa de 300 a 500.

“Al menos en lo que respecta a presos políticos eso no ha ocurrido”, apuntó el Foro a través de sus redes sociales.

No obstante la cifra de 39 liberaciones se elevó la noche de este martes con la puesta en libertad de siete sargentos del ejército y un general de brigada del llamado caso “Paracaidistas” -en la que también fue implicado el general Raúl Isaías Baduel, muerto bajo custodia del Estado-, quienes permanecieron encarcelados por nueve años y 6 meses.

Esto llevaría la cifra de 39 a 47 presos políticos excarcelados. Entre los militares que habían sido acusados de supuesta instigación a la rebelión se encuentran:

General de Brigada GN Ramón Lozada Saavedra

Sgto. 2do del Ejército Jairon Ely Villegas Moreno

Sgto. 1ro del Ejército Juan Francisco Díaz Castillo

Sgto. 1ro del Ejército Rubén Augusto Bermúdez Oviedo

Sgto. 1ro del Ejército Yecson Enrique Lozada Matute

Sgto. 1ro del Ejército Javier Rafael Peña

Sgto. Mayor de 2da. Noe Ricardo Romero Lugo

Sgto. 1ro del Ejército Feydi Rafael Montero

Protestas y vigilias

De acuerdo al Foro Penal la cifra de presos políticos es superior a 400 personas, sin embrago otras ONG como el Clippve contabiliza más de 500 personas privadas de libertad.

Entretanto, familiares y amigos de los detenidos siguen realizado protestas y vigilias frente a distintos centros de reclusión y criticaron el incumplimiento de las promesas hecha por los hermanos Rodríguez.

Asimismo, los allegados de los presos que se encuentran en el Rodeo I (Miranda) y El Helicoide (Caracas) cumplieron 138 días de pernocta.

“Estamos cansados de burlas. Llevamos 138 días a las afueras de El Helicoide, en los que las madres, padres, hermanas, tías y esposas hemos demostrado que nuestra dignidad no se quiebra. No nos vamos a mover de aquí hasta que todos salgan en libertad y vuelvan a nuestras casas. Ya basta de sus mentiras queremos la libertad de los 500 (presos) que ustedes dijeron. Delcy basta de burlas”, dijeron los familiares a través de un comunicado este martes en la noches desde El Helicoide.

También este martes se registró una protesta frente al Instituto de Orientación Femenina (Inof) en Los Teques estado Miranda, para exigir la liberación de 34 mujeres detenidas por razones políticas.

Entre las manifestantes estaba Melania Leal, hermana de Emirlendris Benitez, comerciante encarcelada en 2018 por el caso de supuesto intento de magnicidio.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó una medida cautelar en 2020 y lleva siete años y nueve meses presa siendo inocente. Fue brutalmente torturada estando embarazada y perdió a su bebé” relató Leal.

Caracas / Rodolfo Baptista