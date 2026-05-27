Colapsó red de aguas servidas en escuela Pedro Emilio Coll de Santa Ana

Por segunda vez en un lapso de 35 días colapsó la red de cloacas de la escuela Pedro Emilio Coll, ubicada en la calle Camejo de Santa Ana, en la zona centro de Anzoátegui, motivo por el que fueron suspendidas las clases este miércoles 27 de mayo.

Así lo reportaron padres y representantes, quienes prefirieron omitir sus nombres, y advirtieron que la situación pone en riesgo tanto a los estudiantes como al personal que labora en la institución educativa, pues hay un foco de contaminación que los expone a enfermedades estomacales y respiratorias.

"El 22 de abril fueron suspendidas las clases por este problema. Hoy nuevamente se presenta la situación con las aguas servidas. Los hedores son insoportables y no es justo que los niños tengan que pasar por esto otra vez. No podemos seguir así. Es urgente que la alcaldía atienda este bote de aguas negras que afecta a todos", dijo un representante.

Se supo que las autoridades de este plantel del municipio Santa Ana han solicitado apoyo al gobierno municipal para sanear las áreas contaminadas por las aguas servidas en varias oportunidades.

Se espera una respuesta rápida que permita que los pequeños puedan retomar las actividades escolares lo más pronto posible.

Santa Ana / Danela Luces