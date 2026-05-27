Hoy celebran 31 años de la coronación canónica de La Candelaria

Han pasado 31 años de la coronación canónica de la Virgen de La Candelaria, ceremonia religiosa en la cual fue designada como Patrona del estado Anzoátegui y para celebrar esta fecha especial se realizará una homilía este miércoles 27 de mayo.

La celebración de la Eucaristía se efectuará a las 6:00 de la tarde, en el Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria, en Cantaura, municipio Freites, y será oficiada por el presbítero Félix José Figueroa Wettel, junto a los grupos de apostolado, feligreses y devotos de la Virgen de la Luz

Tanto en la capital chamariapera como en el resto de la entidad anzoatiguense esta fecha es motivo de júbilo y en este día se pone de manifiesto la fe hacia esta advocación mariana, por lo que se espera una nutrida asistencia en la homilía.

La coronación canónica de la Patrona del estado Anzoátegui y de la Diócesis de Barcelona se realizó el 27 de mayo de 1.995, en las instalaciones del polideportivo Griselda Palacios de Cantaura, siendo monseñor Luis Alberto Rolón el párroco de la localidad en ese momento.

Cantaura / Danela Luces