Un fantástico Mbappé condujo triunfo del Real Madrid en champions

El Real Madrid de España venció este miércoles 4-3 al Olympiacos de Grecia con una fantástica actuación de la superestrella Kylian Mbappé, que marcó las cuatro dianas del conjunto merengue en la jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Los griegos sorprendieron al cuadro dirigido por Xabi Alonso, pues tomaron la delantera del marcador con un tanto al minuto 8. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando apareció el astro francés, que convirtió tres dianas en un abrir y cerrar de ojos para voltear la pizarra en el estadio Georgios Karaiskáki de Atenas.

La cartelera de champions tuvo otros desafíos interesantes, como el Arsenal vs Bayern Múnich que terminó 3-1 a favor de los ingleses, o el París Saint Germain (PSG) vs Tottenham que finalizó con victoria 5-3 de los franceses, actuales campeones del torneo.

Sorpresa y remontada

El Real Madrid tuvo la primera ocasión clara del partido en los primeros segundo con un remate de Vinicius Jr. que repelió el guardameta Konstantinos Tzolakis. No obstante, fueron los locales los que golpearon primero al minuto 8.

Tras un robo de balón en la mitad de la cancha, los griegos avanzaron metros con una triangulación que terminó en un remate de derecha del portugués Chiquinho, que se coló por el palo derecho del portero ucraniano Andriy Lunin, que suplió al belga Thibaut Courtouis, baja de última hora para los españoles.

Al 22' apareció por primera vez el francés Kylian Mbappé, para definir con clase un pase magistral de Vinicius Jr., desde el costado izquierdo en la mitad de la cancha.

Solo segundos después llegó el gol de la ventaja para el Madrid, esta vez con un remate de cabeza de Mbappé a un centro del turco Arda Guler. Al 28' el dorsal 10 del Real Madrid marcó el tercero de la noche para él y su equipo tras recibir solo un balón de su coterráneo Eduardo Camavinga, en una jugada en la que fue muy importante Vinicius Jr., pues arrastró la marca de los defensores y su compañero quedó libre para recibir y rematar al arco.

El mismo atacante brasileño se había unido a la fiesta, con un tanto que luego fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego de Mbappé en el inicio de la jugada, por lo que el desafío se fue al medio tiempo 1-3 a favor de la visita.

Al 51' Mehdi Taremi descontó para los griegos con una anotación de cabeza, pero al 59' Kylian Mbappé devolvió la diferencia de dos dianas al electrónico, tras enviar el esférico al fondo de la red luego de una gran jugada de Vini Jr.

Olympiacos colocó las cosas por un gol de diferencia al 81' con una diana de Ayoub El Kaabi, pero no les alcanzó el tiempo para un tanto más que les permitiera rescatar al menos un empate ante un gigante de la competición como el Real Madrid, que consiguió su cuarta victoria (por una derrota) en la primera fase.

Otros resultados

El otro duelo estelar de la jornada tuvo al Arsenal como vencedor al imponerse 3-1 sobre Bayern Múnich en Londres. En la capital de Francia el PSG derrotó 5-3 al Tottenham, con hat-trick del mediocampista portugués Vitinha.

En otros resultados Atlético de Madrid se impuso 2-1 al Inter de Milan, mientras que la gran sorpresa de la noche europea fue la caída 4-1 del Liverpool ante PSV Eindhoven en Anfield.

Fc Conpenhague despachó 3-2 a Kairat Almaty, Atalanta goleó 3-0 al Eintracht Frankfurt, mismo resultado que consiguió el Sporting CP sobre el Brujas, mientras que Pafos FC y AS Mónaco pactaron sin goles.

Barcelona / Javier A. Guaipo