Un doblete de Samu deja al Porto en octavos de la Liga Europa

El FC Porto derrotó este jueves por 2-1 al Malmoe gracias a un doblete del español Samu Aghehowa que con su excelente actuación colocó a su equipo en el octavo puesto de la tabla, en la última plaza que da el acceso directo a los octavos de final de la Liga Europa.

El Porto se adueñó de la posesión y del peso del juego durante los primeros minutos. Sin embargo, un error en la salida de balón del defensa polaco Jakub Kiwior proporcionó una doble ocasión para Soumah y Busuladzic, pero ninguno de los dos jugadores del Malmö consiguieron convertirlas en gol.

La primera oportunidad clara del Porto estuvo en las botas de Samu en el minuto 23. El delantero español tiró un gran desmarque y recibió sólo, pero quiso elevar el balón sobre Robin Olsen, que reaccionó bien y detuvo la acción cuando en Do Dragão se preparaban para celebrar el 1-0. Siete minutos después, el delantero español no perdonó y cabeceó a la perfección un medido servicio del portugués Rodrigo Mora para poner a los suyos por delante.

Mala salida

Otra mala salida desde atrás de los portugueses estuvo a punto de amargar el gol de Samu. Una cesión atrás mal controlada por Diogo Costa fue peleada por Skogmar, que tocó el balón, pero no pudo empujarlo dentro de la portería.

El error dio alas a los locales que, de nuevo por medio de Samu, marcaron el 2-0 en el minuto 36. El delantero nacido en Melilla recogió una gran dejada de cabeza de su compatriota Borja Sainz y se giró hábilmente en el área pequeña para ampliar la ventaja.

Vio clara la ventaja Francesco Farioli, técnico italiano del Porto, y sustituyó a sus dos mejores piezas del encuentro, Samu y el técnico centrocampista Rodrigo Mora, de sólo 18 años, antes de la hora de partido. El Malmö fue incapaz de generar peligro y tuvo en su portero Olsen al mejor jugador del partido.

En la última, el defensa del Dragón Francisco Moura no pudo repeler un remate manso que iba en su propia portería y lo introdujo en su propia portería de manera accidental. Los suecos se quedan relegados en la antepenúltima posición de la tabla, con sólo un punto y con mínimas opciones de clasificarse para los dieciseisavos de final de la competición.

