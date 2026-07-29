UDO inició el registro de aspirantes a ingresar al Núcleo de Anzoátegui por prueba interna

La Universidad de Oriente (UDO) informó, este miércoles 29 de julio, que se inició el proceso de registro para optar a un cupo por selección interna en el Núcleo de Anzoátegui.

La información fue difundida por la casa de estudio, a través de su cuenta en la red social Instagram.

Mediante la publicación, la UDO precisó que los interesados en ingresar a la institución a través de esta modalidad, basada en el promedio de notas de cada aspirante y la disponibilidad de cupos, tienen oportunidad de cumplir el trámite hasta el 20 de septiembre. "No habrá prórroga", aclaró la institución.

Cabe recordar que los aspirantes deben ingresar al portal que habilita la UDO para nuevos ingresos (nuevoingreso.anz.udo.edu.ve), llenar sus datos personales y académicos, y escoger la carrera que quieren estudiar.

Luego el núcleo realiza la evaluación correspondiente de los postulados y hace la selección se los estudiantes que recibirán su cupo bajo esta modalidad.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez