En Santa Cruz piden atención a los problemas del ambulatorio médico

Vecinos y personal del ambulatorio de Santa Cruz, en el municipio Ribero del estado Sucre, denunciaron las pésimas condiciones en las cuales se encuentra el ambulatorio de la localidad, debido a la falta de dotación y el deterioro de los equipos.

Adilma Requena, habitante de Santa Cruz, expresó su frustración e indignación ante el deterioro del centro, que era una referencia en la zona. “Aquí se solucionaban los problemas, teníamos los insumos y prestábamos el apoyo, pero ahorita quedamos en situación crítica, porque no tenemos ni la camilla”.

Dijo que han tenido que improvisar con un latón, para poder acostar a los pacientes, por lo que pidió a las autoridades, encargadas de velar por las instituciones, que les tiendan las manos. “Aquí estamos haciendo lo posible para mantener el ambulatorio a flote”.

El centro atiende a unas 13 comunidades de Ribero y unos 1.200 habitantes que se encuentran en su ámbito de influencia.

Yulexis Cabello, una de las médicos del ambulatorio, explicó que son varios los problemas que enfrentan, tal es el caso del deterioro de la infraestructura, la falta de dotación y la ambulancia en parada por fallas.

Autogestión

Sobre el tema de la ambulancia dijo que es el personal quien la repara y actualmente se encuentra parada por un daño en una válvula de aceleramiento, lq cual no se ha podido adquirir debido a su alto costo.

Reconoció que para el uso del vehículo en los traslados, deben pedir colaboración, que aclaró, no es un cobro, sino una manera de mantenerla operativa.

Dijo que hay una familia de Santa Cruz, que vive fuera y cuenta con recursos, que aporta regularmente para reparar la unidad.

La doctora señaló que es la única profesional destinada al centro y también hay escasez de enfermeras, porque solo cuentan con dos personas.

Pidió que resuelvan los problemas que presenta el ambulatorio, que atiende consultas en Pediatría, Medicina General, Cirugía y hasta partos sin complicaciones.

Sobre el caso de la ambulancia, el conductor Antonio Cedeño, reconoció que la activan recogiendo colaboraciones, y que tiene 15 días fuera de servicio a la espera de la pieza dañada.

Dijo que cuando no hay combustible, son los pacientes los que deben resolver la dotación para movilizar el vehículo y hacer el traslado

Desde Santa Cruz a Cariaco hay unos 40 minutos en el vehículo, a Cumaná hora y media y a Carúpano una hora, de allí la importancia del servicio.

Sucre / Yumelys Díaz