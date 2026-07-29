Sarmiento: En la clínica de Santa Ana atienden a los pacientes a oscuras

"En la clínica municipal de Santa Ana atendieron a los pacientes en medio de la oscuridad porque no había gasoil para la planta eléctrica. Este escenario es un reflejo severo de una Venezuela que ha estado enfrentando la escasez, la desidia y la desesperanza. El clamor popular no puede ser ignorado; exigimos respuestas y soluciones inmediatas para garantizar que la salud y la vida de nuestros ciudadanos sean prioridades".

La denuncia fue hecha por Erick Sarmiento, dirigente de La Causa R en esa jurisdicción de la zona centro del estado Anzoátegui, quien aseveró que la situación se registró la noche de este martes, 28 de julio, cuando un paciente que requería que le administraran un tratamiento endovenoso, fue atendido en la oscuridad mientras se usaba la linterna de un teléfono celular porque no había luz y tampoco tenían combustible diésel para la planta eléctrica.

"Esas instalaciones tampoco cuentan con lámparas de emergencia y además hay fallas con la gasolina para la ambulancia. Esta situación es inaceptable y demanda la atención urgente de las autoridades responsables", dijo Sarmiento.

El dirigente político hizo un llamado a la acción, a la solidaridad y a la conciencia, destacando que la vida de los pacientes no puede depender de circunstancias tan deplorables.

"Es hora de que nuestras voces se unifiquen contra la deshumanización y la ineficiencia que padecemos día a día. No podemos permanecer indiferentes ante lo que estamos viviendo y tolerando. No podemos normalizar estas fallas graves que ponen en riesgo la vida de nuestra gente", agregó.

Santa Ana / Danela Luces