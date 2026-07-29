Cicpc detuvo a un hombre acusado de manejar una red de trata de personas en el estado Sucre

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre la detención de un hombre identificado como como Jhon Luis Bompart Martínez, de 29 años de edad, acusado de estar involucrado en una red de tráfico de personas, que operaba desde Güiria, en el municipio Valdez del estado Sucre.

Según la información dada a conocer por el director del organismo en sus cuentas de las redes sociales, el Cicpc rescató a tres mujeres de esta red de trata de personas en Sucre.

Funcionarios de la Delegación Municipal Güiria aprehendieron al hombre involucrado en la retención y tráfico ilegal de estas tres mujeres.

Rico informó que las damas eran captadas con falsas ofertas de empleo hacia Trinidad y Tobago, mediante engaños, ofreciéndoles falsas oportunidades en el extranjero.

Realidad

El plan real de la red criminal consistía en trasladar a las jóvenes desde la costa de Güiria hacia la isla de Trinidad y Tobago, donde serían sometidas a explotación sexual.

Tras labores de inteligencia, la policía científica logró liberar a las tres víctimas. Actualmente, el Cicpc mantiene el rastreo para dar con el paradero de otros seis integrantes de esta organización delictiva.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público, organismo que presentará el caso ante un Tribunal de Control para solicitar la medida privativa de libertad correspondiente.

Sucre / Corresponsalía