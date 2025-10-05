Ucrania derribó 478 drones y misiles rusos durante ataque nocturno que causó cinco muertos

Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron la pasada madrugada 478 drones y misiles lanzados por Rusia de manera combinada contra varias regiones del país, causando al menos cinco muertos, la mayoría en la región occidental de Leópolis.

Según el parte preliminar de la Fuerza Aérea, Rusia lanzó un total de 549 medios de ataque aéreos, entre ellos 496 drones de ataque, 2 misiles aerobalísticos Kinzhal, 42 misiles de crucero Iskander y nueve misiles de crucero Kalibr.

Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar 439 drones, 1 misil aerobalístico Kinzhal, 32 misiles de crucero Iskander y 6 misiles de crucero Kalibr. Además, seis misiles rusos no alcanzaron sus objetivos, según la Fuerza Aérea.

Impactos

Sin embargo, se registraron impactos directos de ocho misiles y 57 drones de ataque en 20 ubicaciones, así como la caída de restos de objetivos derribados en seis lugares

La dirección principal del ataque fue la región occidental de Leópolis, donde Rusia causó la muerte de cuatro personas al destruir una casa familiar, entre ellas una niña de 15 años, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

Además, resultaron heridas otras ocho personas en la provincia.

Versión oficial

Según el jefe de la Administración Militar de la Región de Leópolis, Maksim Kozitskí, se trató del mayor ataque contra la región desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

En la zona de responsabilidad del Comando Aéreo Oeste se detectaron aproximadamente 163 objetos aéreos: 140 drones y 23 misiles de crucero.

Los objetivos de los misiles y de los drones rusos fueron viviendas, hospitales e instalaciones industriales civiles, indicó.

También estuvieron en el punto de mira instalaciones de la infraestructura de transporte de gas de la región en medio del inicio de la temporada de la calefacción.

En la ciudad suroriental de Zaporiyia, a su vez, falleció una persona y más de diez personas resultaron heridas.

Kiev / EFE