TSJ destituye al juez a cargo del tribunal Mercantil de Anzoátegui

Este viernes 14 de agosto, el mismo día de cerrar las actividades laborales e irse al periodo vacacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo un movimiento en los juzgados del estado Anzoátegui.

En la fecha citada, la Alta Corte del país le informó a Hecmanuel Candelario Flores Bolívar que había decidido sustiuirlo como juez provisorio del Tribunal Tercero (3ero) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial de esta entidad.

La medida le fue comunicada al funcionario mediante oficio número 1987, firmado por la presidente del TSJ, magistrada Carysila Beatriz Rodríguez Rodríguez.

La revocatoria era de carácter inmediato y el sustituto de Flores Bolívar se conocerá en septiembre, cuando los tribunales nacionales retomen sus actividades.

Barcelona / Redacción Web