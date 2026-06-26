Trump y Rubio ratifican, en llamada con Delcy Rodríguez, respaldo a Venezuela ante emergencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes 26 de junio que sostuvo una conversación telefónica directa con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio. Durante el enlace, ambos altos funcionarios norteamericanos ratificaron el respaldo absoluto de la Casa Blanca a la nación suramericana para afrontar las consecuencias del devastador "doblete sísmico".

«Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela», expresó Rodríguez a través de sus canales oficiales, agradeciendo formalmente este gesto de cooperación y solidaridad internacional en medio de la compleja etapa que atraviesa el país.

El reconocimiento de este contacto binacional coincide con el masivo despliegue logístico y operativo instruido por Washington, que incluye el envío inmediato de cargamentos de asistencia humanitaria y fuerzas militares conjuntas del Comando Sur (SOUTHCOM). La ayuda de emergencia de EE. UU. busca agilizar las labores de búsqueda, salvamento y atención médica en los perímetros con mayores daños estructurales, donde el balance global de víctimas ya supera los 900 fallecidos y el millar de heridos.

Fuentes diplomáticas señalan que este acercamiento técnico de alto nivel es clave para operativizar los mecanismos de flexibilización financiera que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) habilitó bajo la Licencia General Nro. 60. Dichas normativas temporales facultan la libre recepción de fondos de auxilio y el envío directo de insumos esenciales, minimizando las trabas bancarias internacionales durante la vigencia de la emergencia.

Las brigadas de rescate estadounidenses —que agrupan a unos 160 especialistas terrestres y unidades caninas de élite procedentes de los cuerpos de bomberos de Virginia y California— se incorporarán de forma progresiva al puente aéreo humanitario internacional en las próximas horas. Estas fuerzas coordinarán sus esfuerzos con las agencias de socorro locales para potenciar las operaciones de localización de sobrevivientes en estructuras colapsadas dentro de la ventana crítica de supervivencia.

Caracas / Redacción Web