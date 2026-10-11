Trump sugiere rebautizar el Atlántico o el Pacífico como "océano Trump"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico con su nombre o llamarlo "el océano de las Américas".

"Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas", dijo desde Tennessee, entre risas y aplausos.

De acuerdo a los informes de EFE, el mandatario aseguró que EE.UU. necesita un océano y un gran río a su nombre después de ordenar que el Golfo de México fuera rebautizado como el golfo de América y el lago de Ontario como el lago de América.

"Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río", agregó.

Trump descartó cambiar el nombre del río Hudson, que atraviesa Nueva York, cuyo nombre homenajea al explorador Henry Hudson. "Hizo un buen trabajo preparando ese lío hace mucho tiempo", dijo al respecto.

También rechazó la posibilidad de cambiar el nombre del río Misisipi.

Washington / Redacción web