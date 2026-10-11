Al menos cuatro muertos en Alabama y Florida tras tormenta Isaías

La tormenta Isaías deja al menos cuatro muertos a su paso por Estados Unidos, según confirmaron este sábado las autoridades de los estados de Alabama y Florida. Se reportaron dos fallecimientos en el condado de Escambia, en Florida, y dos más en Alabama.

"Esta tormenta trajo fuertes vientos por todo Alabama, derribando árboles, dejando sin electricidad y causando algunos daños. Desafortunadamente, también hemos sabido que dos alabamenses han perdido la vida. Estoy rezando por sus seres queridos", dijo la gobernadora del estado, Kay Ivey, en un mensaje en la red social X.

Según informes de EFE, se reportó la primera muerte después de que un árbol cayera este sábado sobre una vivienda en Birmingham.

En este estado, Isaías, que tocó tierra como un huracán de categoría 2 a última hora del viernes en la franja noroccidental de Florida y que ha sido rebajado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) a ciclón postropical, podría dejar fuertes precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la región central y septentrional.

En Florida, una persona falleció tras quedar atrapada bajo un árbol que cayó sobre una vivienda, según explicó a CNN Melony Peterson, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Escambia.

En el mismo condado, los equipos de bomberos hallaron a otra persona muerta en su garaje, que estaba cerrado y en cuyo interior había un generador en funcionamiento, según explicó Peterson.

Cuatro miembros de su familia, de 72 , 25, 5 y 4 años, fueron trasladados al hospital, pero su vida no corre peligro, apuntó la portavoz a la cadena.

Florida / Redacción web