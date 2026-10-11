Panamá declara emergencia y busca canalizar hasta 100 millones de dólares tras terremoto

El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional y busca canalizar hasta 100 millones de dólares para atender los daños a diversas infraestructuras causados por el terremoto de 7,7 que sacudió el país el viernes. Tras el movimiento telúrico, se reportaron al menos 27 heridos y no hubo registro de muertes.

En una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció la declaratoria de la emergencia y los recursos que habilita, al tiempo que el ministro de Finanzas, Felipe Chapman, aseveró que el país "no se va a detener".

"La economía panameña no se va a detener", agregó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Afirmó que Panamá "cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los daños y a las necesidades más apremiantes" derivadas del suceso.

Según informes de EFE, Chapman dijo que si finalmente se requiere acudir a préstamos, estos serán blandos, y agradeció a multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a EE.UU. por su ofrecimiento de recursos no reembolsables.

Las autoridades dijeron que se mantienen las evaluaciones en todo el país, reforzadas en las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veragua, las más afectadas y cercanas al epicentro del terremoto, y cifraron en 426 las residencias revisadas en las que se detectaron daños desde menores hasta totales.

De acuerdo con el censo realizado hasta ahora, en esas 426 viviendas habitan 2.130 personas. Ante ello, el Gobierno ofrece la ayuda que corresponda a las que lo necesitan y ya planea reparaciones o construcción de nuevas casas, según sus portavoces.

Unos 419 centros educativos, de un universo de más de 3.000 a nivel nacional, se vieron afectados, según el reporte del ministro de Educación, Ventura Vega.

El terremoto ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), a una profundidad de 10 kilómetros y con un epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

Ciudad de Panamá / Redacción web