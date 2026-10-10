Comerciantes reportan pérdidas ante las fallas eléctricas en Monagas

Los comerciantes de la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, específicamente los ubicados en la avenida Bicentenario, manifiestan tener pérdidas en las ventas por las constantes fallas eléctricas que se pueden extender hasta 12 horas al día.

Una administradora expresó al medio Radio Fe y Alegría Noticias que el tema de las fallas eléctricas se agravó en la región, porque la luz se va hasta dos veces al día en bloques largos y esto también incide en el servicio de internet.

“Nos hemos visto en la tarea de buscar alternativas para poder utilizar los métodos de ventas ya que sin luz, no tenemos internet. ¡Es bastante complejo!”, aseguró.

Otra persona agregó que los apagones afectan al sector de alimentos y aunque cuentan con plantas eléctricas, la situación se hace "insostenible".

En ese sentido, los comerciantes hicieron un llamado a la empresa estatal Corpoelec para que publiquen y difundan un cronograma formal sobre los cortes para que la ciudadanía esté al tanto y puedan planificar sus quehaceres diarios.

Por otra parte, expresaron que esperan que la situación mejore durante la temporada decembrina y haya una recuperación económica en la entidad.

Sin luz en Carabobo

Una situación similar ocurre en el estado Carabobo porque sus habitantes viven a diario con angustia porque no saben a qué hora se les irá la luz, racionamiento por el que pasan hasta siete horas sin el servicio y les afecta en su quehacer y descanso.

Desde hace más de un mes se agudizaron los cortes eléctricos. Inicialmente la administración de cargas se estableció de unas cuatro horas al día, pero eso pasó a seis horas y sin un horario fijo.

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Maturín / Redacción web