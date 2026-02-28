Trump: "Irán nunca tendrá un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en su cuenta de la red social Truth Social que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado un gran operativo de combate en Irán y que el objetivo es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní.

En un video publicado en esta red, Trump ha asegurado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Además, el mandatario estadounidense ha llamado a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar y ha pedido a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas, prometiendo "inmunidad total" si lo hacen.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", indicó Trump en un mensaje en sus redes sociales, después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Posibles bajas estadounidenses

En su discurso, pertrechado con una gorra blanca con las iniciales "USA", no habló de plazos o de si la llamada "Operación Furia Épica" será limitada.

Sí aseguró que está justificada porque Teherán sigue intentando resucitar su programa nuclear y está avanzando en su desarrollo de misiles de largo alcance, que "podrían pronto alcanzar territorio estadounidense".

Trump ha dado este arriesgado paso sin contar con el Congreso de Estados Unidos, que tiene la potestad de declarar la guerra, y según el New York Times, ni siquiera el principal senador demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas, Jack Reed, fue informado por adelantado del ataque.

En dos ocasiones en su discurso de 8 minutos, aparente grabado en Mar-a-Lago, Trump dijo que no va "a consentir más" que Irán siga desarrollando sus capacidades de misiles y de enriquecimiento uranio, después de que en junio la "Operación Martillo de Medianoche" atacara las tres principales instalaciones nucleares de Irán con bombarderos estratégicos B-2.

"Mi administración ha tomado todos los pasos posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región, pero incluso así, y no digo esto sin pesar, el régimen iraní busca matar. Podríamos perder vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas", ha advertido el mandatario.

Campaña contra Irán

La operación contra Irán durará días y no horas, según indicaron funcionarios estadounidenses al canal Fox News.



Según esas fuentes, la dimensión de los ataques iniciados hoy contra objetivos iraníes, no es una operación militar limitada o quirúrgica; requerirá de varios días.



Imágenes en redes sociales muestran cómo Estados Unidos ha lanzado decenas de misiles crucero Tomahawk y podría estar usando cazas F-22 y F-35 de guerra electrónica para reducir las capacidades de defensa aérea iraní.



Fuentes estadounidenses han señalado a Fox News, que Estados Unidos está enfocado en atacar instalaciones militares y del sistema de misiles de Irán, mientras que Israel estaría atacando los centros del poder iraní, incluido el líder supremo, Ali Jameneí, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Washington / EFE