Vente Anzoátegui denunció asedio durante actividad en el elevado de Puerto La Cruz

El equipo de Vente Venezuela en estado Anzoátegui denunció que este viernes 08 de mayo fueron supuestamente asediados por cuerpos de seguridad del Estado y otros funcionarios públicos mientras desarrollaban una actividad en el elevado de Puerto La Cruz.

Testigos del hecho comentaron que al lugar se apersonaron cuerpos policiales de distintos organismos así como trabajadores de entes gubernamentales y simpatizantes del oficialismo con el fin de "sabotear" una convocatoria hecha desde hace varios días.

A través de las redes sociales del partido, el dirigente Raúl Gómez señaló que su integridad física se vio comprometida cuando, al parecer, iba a ser agredido con un palo.

"A quienes ostentan el poder no les basta con toda la maldad y el sufrimiento que le han causado a nuestro pueblo. Hoy, su respuesta ante una ciudadanía que solo exige JUSTICIA y LIBERTAD es la intimidación y el acoso", dijo Vente Anzoátegui en su cuenta de Instagram.

Mediante videos divulgados se puede observar que el bando oficialista y el opositor vivieron un momento tenso, mientras que efectivos policiales intentaban mediar para mantener el orden público y controlar el tránsito vehicular

A pesar de que los ánimos estaban bastante agitados, tanto los simpatizantes del chavismo como los de María Corina Machado levantaron banderas, gritaron consignas y culminaron la actividad sin ningún tipo de incidentes que lamentar.

Puerto La Cruz / Redacción web