Cámara de Comercio de Cumaná solicitó conocer realidad del túnel trasvase del sistema Turimiquire

A casi dos meses y medio de vivir una crisis de agua potable, generada por los derrumbes ocurridos en la parte interna del túnel trasvase Guamacán del Sistema Turimiquire, la comunidad mantiene la incertidumbre sobre el servicio. Y bajo esa realidad, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná reiteró al gobierno nacional y regional la necesidad de dar una respuesta a la población.

Los directivos del cuerpo gremial han realizado seguimiento y aportes en la búsqueda de soluciones, que van desde la coordinación y distribución de agua a través de cisternas a comercios, empresas y familias, hasta poner en manos de la gobernadora del estado Sucre, Johanna Carrillo, un petitorio de exoneración de impuestos y servicios para aliviar la carga del sector mientras dure la emergencia hídrica.

Sin avances

En los 75 días de la emergencia hídrica decretada por el gobierno, las autoridades no han presentado un avance tangible de los trabajos realizados ni una fecha que indique cuándo la ciudadanía contará nuevamente con el servicio de agua potable al 100%.

En su comunicado, la Cámara de Comercio agregó que la situación continúa generando pérdidas económicas, agotamiento, ausencias laborales y escolares, descontentos, protestas y escasez del servicio a pesar de las maniobras que la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) viene implementando para dar agua a las comunidades, porque resultan insuficientes ante la magnitud de la crisis.

Este sector de la sociedad civil solicita a la gobernadora y a los ministros de Atención para las Aguas y Obras Públicas, un informe detallado de la situación real del túnel Guamacán.

Sucre / Corresponsalía