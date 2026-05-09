Cementerio Municipal de Barcelona abrirá este domingo desde las 6:00 am hasta las 3:00 pm por el Día de las Madres

La Alcaldía del municipio Simón Bolívar informó a través de sus redes sociales que el Cementerio Municipal de Barcelona, ubicado en la avenida Pedro María Freites, estará abierto al público este 10 de mayo desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, con motivo del Día de las Madres, facilitando así el acceso organizado de las personas durante la jornada.

El ayuntamiento capitalino acotó que, ante el incremento de visitas a los camposantos, se mantiene activo un plan de limpieza y mantenimiento en los 11 cementerios de la jurisdicción, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para las familias que acudirán a honrar a sus seres queridos.

Además, como parte de las actividades programadas, está previsto que a las 8:00 de la mañana, en el principal cementerio de Barcelona, se celebre una misa oficiada por el padre Warner Otoniel, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en memoria de los difuntos.

El operativo también contará con el resguardo de cuerpos de seguridad municipales y estadales, Protección Civil y un equipo médico, con el fin de garantizar el orden y la atención ante cualquier eventualidad.

Barcelona / Redacción web