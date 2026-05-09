Jubilados de las salinas de Araya llevarán su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El presidente de la Asociación de Trabajadores Jubilados de las Salinas de Araya, en el estado Sucre, Aníbal Núñez, advirtió que los adultos mayores afiliados a este gremio viven “una triste situación de indefensión social nunca jamás vista en administración alguna”, por lo que se ven en la necesidad de llevar su caso ante instancias nacionales e internacionales.

Núñez dijo que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también presentarán sus quejas ante la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “para que hagan su democrático e imparcial pronunciamiento” y revisen las irregularidades y atropellos que están viviendo.

Comentó que dicha decisión se da tras agotar los organismos legales locales y regionales sin recibir ningún tipo de respuesta.

Maltrato

El dirigente denunció que han sido objeto de humillaciones y vejámenes por parte de algunos funcionarios de la gobernación-Corposucre. “No se les atiende, ni se les da respuestas a su problemática, no les cancelan sus deudas pendientes, aún no se les ha entregado sus medicinas permanentes durante dos meses consecutivos, violando todos los derechos humanos más fundamentales de un ser humano”.

Núñez señaló que no pueden permitir que se sigan muriendo los jubilados por falta de un medicamento a tiempo y "sin ser atendidos como debe ser". Destacó que "lo único que solicitan es que les brinden lo que está firmado en las actas convenio".

“La atención médica necesaria a tiempo, cuando cada día comprobamos que no les duele nuestra situación humana, que no es nada más que hacer justicia social, pero es muy necesario añadir que no ha habido voluntad política para cumplir con estos seres humanos que laboraron por más de 20, 30, 40 y 50 años, en todas las empresas que gerenciaron la industria salinera de Araya”.

Agregó que funcionarios, "por mucha autoridad que tengan", no pueden ignorarlos y cercenar todos sus derechos sociales, laborales y derechos humanos.

Pendientes

Exigió que se honren los principios de equidad, igualdad y justicia; el HCM, las medicinas, la atención médica, la homologación, los retroactivos, los aportes sociales, acordados pendientes, dejados de cancelar tanto actuales, como los anteriores.

“Estamos conscientes que son estos malos funcionarios los que no solucionan, ni resuelven los problemas que atraviesan los viejos jubilados salineros, y con toda la responsabilidad del mundo manifestamos que ha habido complicidad también de muchos funcionarios públicos, con nuestra situación, cuando lo único que reclamamos y exigimos con derecho es lo que por justicia nos corresponde por la ley”.

Sucre / Corresponsalía