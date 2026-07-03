Trump habría frenado regreso de María Corina Machado a Venezuela por temor a una crisis política, según WSJ

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana María Corina Machado para impedir su regreso a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país, por temor a que su retorno desencadenara una nueva crisis política. La información fue publicada por The Wall Street Journal, que cita fuentes con conocimiento de los hechos.

De acuerdo con el diario, un avión privado que trasladaba a Machado desde Estados Unidos hacia Curazao fue obligado a regresar la semana pasada luego de que funcionarios estadounidenses concluyeran que la dirigente planeaba ingresar a territorio venezolano. La opositora preparaba desde hacía meses una estrategia para reactivar la presión a favor de nuevas elecciones, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El reporte señala que intermediarios cercanos a la Casa Blanca advirtieron a Machado que, si insistía en regresar, podría perder el respaldo de la Administración Trump y poner en riesgo la estrategia de Washington para Venezuela, lo que retrasaría aún más un eventual proceso electoral.

Según la publicación, Machado intentó posteriormente viajar desde Panamá hacia Venezuela, pero Copa Airlines se negó a transportarla por temor a posibles represalias del Gobierno venezolano. Desde Ciudad de Panamá, la dirigente denunció el cierre del espacio aéreo comercial venezolano y afirmó que su regreso era "inaplazable" para acompañar a los ciudadanos afectados por la emergencia, sin hacer referencia a las presuntas presiones de Washington.

Por su parte, Axios indicó que funcionarios de la Administración Trump calificaron los intentos de retorno de Machado como un acto de "oportunismo político grotesco", en medio de la crisis provocada por los terremotos, que han dejado al menos 2.595 fallecidos y miles de heridos. Mientras tanto, Trump ha reiterado públicamente que mantiene una "excelente" relación con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Finalmente, organizaciones opositoras venezolanas radicadas en Estados Unidos han pedido a la Administración Trump revisar su relación con Rodríguez y cuestionaron que Washington exprese satisfacción con las labores de reconstrucción emprendidas por el Gobierno venezolano tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio. Según EFE, estos sectores consideran que la postura de la Casa Blanca debilita el respaldo a la oposición venezolana.

Caracas / Redacción web