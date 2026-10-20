Trump dice que serían "interesantes" elecciones entre Delcy Rodríguez y Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería "interesante" que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado compitieran en unas eventuales elecciones.

"Bueno, eso sería interesante", dijo desde la Casa Blanca al ser consultado sobre esa posibilidad. Así lo confirmó EFE.

Sus declaraciones se producen en medio de un proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera. En este protocolo no participa Machado.

El diálogo, orientado a una transición democrática, trata diversos asuntos, entre ellos una reforma a la comisión electoral.

Washington / Redacción web