Marinos TNT suma tres victorias consecutivas en la LSB tras barrer a Hidrocarburos

Marinos TNT Anzoátegui suma tres victorias consecutivas en la Liga Superior de Baloncesto (LSB) 2026, tras barrer el fin de semana a Hidrocarburos de Caracas en el gimnasio Luis Ramos del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona.

Los navales se impusieron el sábado con pizarra de 81-71, mientras que el domingo ganaron 77-70. Con el par de resultados positivos consumaron su venganza sobre el conjunto capitalino, que los había barrido una semana antes en Parque Miranda.

La tropa dirigida por el dominicano Néstor David Díaz colocó su marca en siete triunfos y cuatro derrotas, para un total de 18 unidades, al igual que Hidrocarburos. Ambos quintetos lideran la tabla de la Conferencia Centro Oriental, aunque los de Caracas ocupan el primer puesto por mejor diferencia de puntos en el enfrentamiento directo.

Ofensiva repartida

Para cada uno de los encuentros disputados el fin de semana en "La Caldera" Marinos TNT tuvo guías ofensivos distintos.

En el primer desafío Antony Pérez fue el máximo anotador con 21 contables, seguido de Gregory Vargas con 18 cómputos y seis rebotes.

Al día siguiente fue Néstor Colmenares el protagonista del ataque naval con doble-doble de 16 cartones y 10 capturas, aunque Carlos Fulda totalizó 18 puntos.

Invicto en casa

El conjunto anzoatiguense ha salido airoso en los seis compromisos disputados hasta el momento en condición de local, pues a mitad de semana había vencido también a Pioneros de Caracas.

Para esta semana el TNT del Acorazado Oriental solo tiene un compromiso en el calendario. Se trata de un duelo contra Gaiteros del Zulia en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo