Sindicato rechaza supuestas amenazas contra trabajadores de la Contraloría del estado

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría, Procuraduría y Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui (Sintracoproal) rechazaron supuestas situaciones de acoso y amenaza contra sus compañeros.

Zoyla Bello, presidenta de la organización sindical; y José Alemán, secretario general, señalaron que según las denuncias recibidas, las irregularidades tienen como origen la jefatura de administración de la contraloría estadal.

"Consideramos que todo trabajador merece respeto, un trato digno y un ambiente laboral libre de intimidaciones, presiones y amenazas. Ningún trabajador debe sentirse vulnerado en el ejercicio de sus funciones ni temer por expresar sus inquietudes o defender sus derechos laborales", expresó Alemán.

Llamado

Los voceros hicieron un llamado "público y urgente" al contralor general del estado Anzoátegui, Armando Peñaloza, y a los representantes de los organismos competentes en materia de Derechos Humanos, para que tomen cartas en el asunto.

"Queremos que investiguen los hechos denunciados y adopten las medidas que correspondan, garantizando la protección de los trabajadores involucrados y el respeto a sus derechos fundamentales", agregó Bello.

Compromiso

Los voceros sindicales ratificaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la dignidad del personal y el respeto a los principios de justicia, legalidad y convivencia dentro de las instituciones públicas.

De igual manera insistieron en exhortar a las autoridades a actuar con responsabilidad y celeridad ante cualquier denuncia que pueda comprometer la integridad y la tranquilidad de los trabajadores, a la vez que advirtieron que estarán atentos a que realmente haya una respuesta.

Barcelona / Javier A. Guaipo