Trump cree que habrá acuerdo y no será "necesaria" una intervención militar en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que habrá acuerdo, por lo que, a su juicio, no será "necesaria" una intervención militar en Cuba.

"Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército", expresó Trump desde la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que "quiere ayudar a Cuba" y "abrir" el país, en virtud de que hay "cubano-estadounidenses que quieren regresar".

De acuerdo a la información de CBS News, difundida por EFE, la Reserva del Ejército de Estados Unidos está analizando si es posible proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses. Ello a propósito de una posible acción militar en torno a la isla.

Tras la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la administración de Trump ha acentuado la presión sobre Cuba, imponiendo un bloqueo petroléro, con el fin de generar cambios políticos y económicos.

Washington / Redacción web