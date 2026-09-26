Liberan a siete presos políticos en el centro penitenciario El Rodeo I

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) confirmó la liberación de siete personas recluidas en el internado judicial El Rodeo I. Los ciudadanos que recuperaron la libertad son Henry Castillo, Gilbert Araña, José Gregorio Valladares, Damián Rojas, Wilfredo Díaz, Juan Lagos y Wilder Vázquez.

De acuerdo con la organización, cada uno de los excarcelados enfrentaba distintos procesos judiciales. Destaca el caso de Wilder Vázquez, quien acumulaba varios años bajo detención arbitraria.

A las afueras del recinto penal, las madres del campamento de resistencia recibieron a los siete excarcelados. Dichas mujeres cumplen más de 250 días de permanencia nocturna en el sitio a la espera del cese de la detención de sus allegados.

El comité ratificó que las familias permanecerán en las inmediaciones del centro penitenciario con el fin de atestiguar y registrar futuros acontecimientos. Aunque la ONG valoró de forma positiva estos reencontros, recordó que aún existen decenas de personas privadas de libertad por motivos políticos y anunció la continuidad de sus acciones organizadas hasta que la totalidad de los detenidos regrese a sus hogares.

Puerto La Cruz / Redacción web

