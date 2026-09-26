¿Quiénes son los integrantes del Comité de Verificación de Credenciales de los nuevos magistrados del TSJ?

Luego de 10 días de trabajo, la segunda ronda de la Mesa para la Transición, tutelada por EE.UU. comunicó la noche de este viernes los nombres del Comité de académicos que verificará las credencias de los candidatos a magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En el grupo de siete académicos y abogados, hay cuatro que son independientes del chavismo y tendrán mayoría.

Dra. Belén Ramírez Landaeta

Profesora de Derecho Administrativo en Venezuela

Ex magistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia (Hasta 1999). Actuó en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en la Sala Político-Administrativa.

Presidenta de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (Funeda).

Presidenta del Consejo Administrativo de Aveda.

Dr. Rogelio Pérez Perdomo

Abogado y Doctor en Derecho de la UCV. Exdirector académico del programa de estudios legales internacionales de la Universidad de Stanford.

Exdirector científico del Instituto Internacional de Sociología del Derecho de Oñati (España).

Maestría en Derecho por la Universidad de Harvard.

Estudios de Filosofía y Sociología del Derecho en la Universidad de París

Decano fundador de la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad Metropolitana.

Individuo de Número de la Academia Nacional

de Historia.

Dr. Bernardo Pulido Márquez

Abogado en la Universidad Católica Andrés Bello.

Especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos

Master en Ciencias Jurídicas de la Universidad

de Stanford.

Doctorado en Derecho en la Universidad de Yale.

Doctorado en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame.

Actualmente es abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Algunas fuentes lo vinculan como cercano a la oposición, aunque sin militancia.

Dra. María Bernardoni de Govea

Egresada de la Universidad del Zulia y profesora en esta institución.

Posgrado en la Sapienza (Roma): Derecho del Trabajo, Derecho Sindical y Economía del Trabajo.

Ex ministra del Trabajo en el segundo gobierno de Rafael Caldera.

Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila

Vinculados al chavismo

Dr. Silio Sánchez

Abogado Constitucionalista.

Magistrado Suplente del TSJ.Director ejecutivo de la Magistratura 2015.

Vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Dra. Deyanira Nieves Bastidas

Magistrada y Presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ de 2004 a 2015.

Actualmente relacionada a la Universidad Audiovisual de Venezuela.

Dr. Federico Fuenmayor

Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Constitucional.

Especialista en Garantías Constitucionales y Derecho Penitenciario.

Profesor de Derecho Penal en la UCV

Magister y Doctor en Derecho.

Desempeño funciones en el Ministerio Público

Exmagistrado TSJ 2015.

Perfil político bajo.

Corresponsalía / Caracas