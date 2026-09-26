Colegio de Veterinarios de Bolívar denuncia cobros irregulares en entrega de permisos sanitarios

El Colegio de Veterinarios del estado Bolívar denunció presuntos cobros irregulares a cambio del otorgamiento de guías de movilización o avales sanitarios provisionales por parte de las autoridades regionales del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).

José Arturo Bueno Pérez, miembro del Tribunal Disciplinario del organismo gremial, dijo que hay discrecionalidad en la entrega de permisos que facilitan la movilización de los rubros provenientes del sector agropecuario.

En compañía de otros médicos veterinarios, señaló que la situación debe ser investigada porque perjudica no solo al gremio dedicado a la salud animal, sino también al sector productivo del país.

“Existe una enorme preocupación por el uso de avales provisionales que están cobrando y eso no lo establece la ley. Los avales son un proceso obligatorio que debe tener todo productor, una vez que se cumple la vacunación. Entonces qué pasa: no otorgan los permisos obligatorios y a cambio ofrecen avales temporales que le ponen un costo”, declaró.

El profesional de la salud veterinaria mencionó que también se registra intrusismo profesional.

En Venezuela, la aprobación de guías sanitarias es una tarea exclusiva del Insai. El aval representa un instrumento de seguimiento epidemiológico que garantiza la salubridad de los rubros y evita la propagación de plagas y enfermedades como fiebre aftosa, brucelosis, tuberculosis y rabia. El gremio veterinario de Bolívar dijo que espera que se tomen los correctivos correspondientes ante la denuncia.

Bolívar / El Pitazo