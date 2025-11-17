Trump asegura que "podría haber discusiones con Maduro" porque "Venezuela quiere hablar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "podría haber discusiones" con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, "porque Venezuela quiere hablar" en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe.

"Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar", declaró el mandatario a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

El presidente estadounidense no precisó la fecha de las conversaciones ni quién se encargaría de ellas, además de insistir en que es Venezuela quien "quisiera hablar", aunque él no sabe de qué se trata. "Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa", mencionó.

Trump habló apenas momentos después del anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. sobre designar, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles.

El presidente estadounidense reconoció, cuestionado por la prensa, que esta designación "permite" que Washington tome decisiones importantes pero no ha dado muchos detalles sobre el tema.

"Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso, y podríamos discutir (con Venezuela)", aseguró.

Sus declaraciones también se producen horas después de la llegada al Caribe, este domingo, del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del despliegue militar que ha ordenado en la región.

Washington / EFE