Trump anuncia que EE.UU. hundió otro barco con seis "narcoterroristas" en el Caribe (+Video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que el Ejército de su país realizó otro «ataque cinético letal» contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y confirmó la muerte de «seis narcoterroristas».

Trump, quien un día antes ayudó a que se firmara un acuerdo de paz en el Medio Oriente, acompañó su mensaje con la publicación de un video en la red social X, en la que se aprecia la destrucción de la nave. El material audiovisual se dio a conocer en la cuenta de La Casa Blanca (@WhiteHouse), donde queda la oficina en la que labora el mandatario.

📹 ON VIDEO: This morning, President Trump ordered a strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization conducting narcotrafficking. The strike was conducted in international waters, and six male narcoterrorists aboard the vessel were killed. pic.twitter.com/tKAtfQF7Tr — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

Todavía el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, no ha emitido un comunicado sobre el tema.

Washington / EFE