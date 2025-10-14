Trump anuncia que EE.UU. hundió otro barco con seis "narcoterroristas" en el Caribe (+Video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que el Ejército de su país realizó otro «ataque cinético letal» contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y confirmó la muerte de «seis narcoterroristas».
Trump, quien un día antes ayudó a que se firmara un acuerdo de paz en el Medio Oriente, acompañó su mensaje con la publicación de un video en la red social X, en la que se aprecia la destrucción de la nave. El material audiovisual se dio a conocer en la cuenta de La Casa Blanca (@WhiteHouse), donde queda la oficina en la que labora el mandatario.
Todavía el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, no ha emitido un comunicado sobre el tema.
Washington / EFE