Trump amenaza con "eliminar" cualquier buque iraní que se salte bloqueo de EEUU en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha iniciado en el estrecho de Ormuz.

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El bloqueo al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz comenzó este lunes a las 10:00 hora de Washington, (14:00 GMT), tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán.

Más palabras de Trump

"También he dado instrucciones a nuestra Armada para que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", aseguró el mandatario.

Más tarde, fue el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) quien indicó que sus fuerzas comenzarían a ejecutar el bloqueo a las 10:00 horas del lunes, a través de una publicación en X.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", concretó.

Una medida

El Centcom agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transiten hacia y desde puertos no iraníes, y que se proporcionaría información adicional a los marinos mercantes a través de un aviso formal antes de que comience el bloqueo.

Trump señaló que otros países participarían en el bloqueo del estrecho, pero no especificó cuáles.

La agitación económica provocada por la guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero, siguen notándose, el precio del petróleo se ha disparado y las bolsas han caído hoy tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana y el anuncio del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Washington / EFE