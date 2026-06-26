Apple anuncia donaciones para apoyar las labores de rescate y asistencia tras los sismos en Venezuela

El gigante tecnológico estadounidense Apple Inc. anunció oficialmente este viernes 26 de junio que realizará una donación económica destinada a financiar las operaciones de ayuda humanitaria y rescate en Venezuela. La medida responde a la situación de emergencia que atraviesa el país tras el catastrófico doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5.

La confirmación institucional fue emitida por el director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, a través de sus canales públicos de difusión. En su declaración, el vocero corporativo manifestó la solidaridad de la organización con las familias damnificadas y expresó un profundo reconocimiento hacia los cuerpos de primeros auxilios que arriesgan sus vidas en el terreno para proteger a la población en las áreas más devastadas.

La asistencia financiera de la compañía se canalizará directamente hacia las organizaciones de socorro desplegadas en las zonas de desastre, en un contexto crítico donde el balance de víctimas aumentó a 589 fallecidos, miles de heridos y severas fallas de infraestructura. Si bien Apple no divulgó el monto específico del aporte monetario, la corporación mantiene una política histórica de responsabilidad social ante crisis climáticas o desastres naturales de gran escala a nivel global.

"Todos los afectados por el catastrófico terremoto en Venezuela están en nuestros pensamientos, y agradecemos a los equipos de primeros auxilios por ayudar a todos los que están en peligro. Apple estará donando a los esfuerzos de ayuda en el terreno", detalló el comunicado oficial emitido por el CEO Tim Cook.

Analistas del sector tecnológico recuerdan que la firma estadounidense suele centralizar estos fondos de contingencia mediante entidades aliadas de alcance global, como la Cruz Roja Internacional, para acelerar la distribución de suministros médicos, alimentos y herramientas de reconstrucción básica. Asimismo, en escenarios previos de desastre, la corporación ha habilitado plataformas de recaudación pública dentro de sus tiendas digitales de aplicaciones (App Store) para permitir que usuarios de todo el mundo envíen microdonaciones de forma directa.

La respuesta de Apple se integra a una movilización global que abarca tanto el apoyo logístico del sector privado internacional como el despliegue de brigadas de rescate enviadas por diversos gobiernos de América y Europa. Las autoridades locales esperan coordinar los canales de recepción de este soporte financiero en los próximos días para garantizar su ejecución prioritaria en los municipios más golpeadas del eje norte-costero.

Puerto La Cruz / Redacción Web