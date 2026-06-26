Joven futbolista Yimvert Berroterán está entre las víctimas fatales de los sismos

El joven futbolista venezolano Yimvert Berroterán está entre las víctimas fatales que han dejado los sismos registrados el pasado miércoles 24 de junio y que afectaron principalmente a la región central del país.

A través de un comunicado, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó el fallecimiento del chico de 18 años, que representó al país en el mundial sub 17 de 2025 y que era pieza fija en el combinado patrio de la categoría sub 20.

Sus restos fueron hallados junto a los de su pareja, Valentina Sandoval, entre los escombros de lo que era su residencia en el sector Los Corales del estado La Guaira, más de 40 horas después de los movimientos telúricos.

"Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha", dice parte del escrito hacia el jugador que formaba parte de UCV FC.

Otra víctima

También en sus redes sociales el Caracas FC informó que su jugador de la categoría sub 18, Razan Sijaa, falleció junto a sus familiares en su hogar en La Guaira luego de los terremotos registrados con apenas segundos de diferencia.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo