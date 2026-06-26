Rey Felipe VI envía un "gran abrazo" a Venezuela y confirma el despliegue de la UME tras el sismo

El rey Felipe VI de España envió este viernes 26 de junio un mensaje de profundo afecto y "un gran abrazo" al pueblo de Venezuela ante las graves consecuencias del doble terremoto que sacudió la región centro-norte del país. Durante un encuentro oficial con la colectividad española en Guadalajara, México, el monarca calificó a la nación suramericana como "un país muy querido" y lamentó que los balances de víctimas y desaparecidos sean cada vez más graves a medida que se conocen nuevos datos.

El jefe de Estado español ratificó el compromiso de su Gobierno con la contingencia humanitaria mediante el envío prioritario de un avión militar con efectivos especializados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes atrapados bajo las estructuras colapsadas. Asimismo, el monarca anticipó que el Estado español ya gestiona contribuciones técnicas y logísticas adicionales a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y otras instituciones, las cuales se activarán en las próximas horas.

La declaración real coincidió con el balance emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que confirmó de manera oficial el fallecimiento de al menos cinco ciudadanos españoles en territorio venezolano y reportó que un centenar de connacionales aún permanecen sin localizar. El Rey dedicó una mención especial de solidaridad a las familias hispanovenezolanas afectadas e instó a todos los países aliados que tengan la capacidad de cooperar a sumarse de inmediato a los esfuerzos de rescate en el terreno.

A la par del despliegue operativo de la UME, el Gobierno español anunció de manera complementaria la movilización financiera de emergencia de un millón de euros. Estos recursos económicos serán canalizados de forma inmediata a través de instituciones multilaterales con presencia activa en la geografía nacional, con el objetivo de dotar de insumos hospitalarios a los centros médicos de contingencia y minimizar el impacto humanitario en las regiones que reportan la mayor devastación estructural.

Puerto La Cruz / Redacción Web